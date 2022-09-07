1.18 مليار لإنشاء مصنع صهر وسبك النحاس في رأس الخير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعّت الهيئة الملكية بمدينة رأس الخير للصناعات التعدينية اتفاقية مع إحدى الشركات الوطنية بقيمة مليار ومئة وثمانين مليون ريال، وذلك لتخصيص أرض صناعية في مدينة رأس الخير الصناعية. وتهدف الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة رأس الخير المهندس أحمد حسن لإنشاء وتشغيل مصنع لصهر وسبك النحاس بمساحة 250,000 م2 بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف طن سنويا وتوفير 1070 وظيفة مباشرة عند بدء التشغيل التجاري. يذكر أن مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية تحتضن العديد من المصانع التي تحتاج إلى أعمال صب النحاس في الأعمال التشغيلية إضافة إلى قطاع الغيار التي تعتمد على الصناعات النحاسية. يذكر أن مدينة رأس الخير للصناعات التعدينية تحتضن العديد من المصانع التي تحتاج إلى أعمال صب النحاس في الأعمال التشغيلية إضافة إلى قطاع الغيار التي تعتمد على الصناعات النحاسية. مصنع لصهر وسبك النحاس بمدينة رأس الخير:





القيمة 1.18 مليار ريال



الطاقة الإنتاجية 155 ألف طن سنويا



الوظائف المتوقعة 1070 وظيفة مباشرة



الاتفاقية: تخصيص أرض صناعية في مدينة رأس الخير



الهدف: إنشاء وتشغيل مصنع لصهر وسبك النحاس



مساحة المصنع 250,000 م2



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