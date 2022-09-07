شكرا لقرائتكم خبر معدل نمو الناتج المحلي الأعلى منذ الربع الثالث 2011 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الثاني من عام 2022 ارتفاعا بنسبة 12.2% مقارنة بما كان عليه خلال الربع المماثل من العام السابق 2021.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2022، أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري يعد الأعلى منذ الربع الثالث 2011.

وكانت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، التي نشرتها الهيئة مؤخرا، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي حقق نموا قدره 11.8%.

وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الثاني من عام 2022 ارتفاعا بلغت نسبته 22% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول 2022.

وأفاد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 683.09 مليار ريال خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بـ609.05 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وأرجع التقرير النمو الاقتصادي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية حقق أيضا ارتفاعاً وبنسبة 8.2 % مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وقد سجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، كما حققت نمو ا بمقدار 0.4%، على أساس ربعي.

وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9%، ثم نشاط الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5%.

ولفتت إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بلغ 29.819 ألف ريال في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة نسبتها 44.6% عن الربع المماثل من عام 2021، وبزيادة 10.6% عن الربع الأول من عام 2022.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء المرجع الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة من مصادرها المتعددة، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.