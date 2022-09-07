معدل نمو الناتج المحلي الأعلى منذ الربع الثالث 2011

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وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني 2022، أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري يعد الأعلى منذ الربع الثالث 2011.وكانت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، التي نشرتها الهيئة مؤخرا، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي حقق نموا قدره 11.8%.
وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق خلال الربع الثاني من عام 2022 ارتفاعا بلغت نسبته 22% مقارنة بما كان عليه في الربع الأول 2022.
وأفاد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 683.09 مليار ريال خلال الربع الثاني 2022 مقارنة بـ609.05 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وأرجع التقرير النمو الاقتصادي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9% مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2021، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية حقق أيضا ارتفاعاً وبنسبة 8.2 % مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.
وقد سجلت الأنشطة الحكومية نموا بنسبة 2.4%، على أساس سنوي، كما حققت نمو ا بمقدار 0.4%، على أساس ربعي.
وذكرت الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 1.048 مليار ريال في الربع الثاني من 2022، حققت من خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة، حيث بلغت 38.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 13.9%، ثم نشاط الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت بمساهمة بلغت 7.5%.
ولفتت إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بلغ 29.819 ألف ريال في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة نسبتها 44.6% عن الربع المماثل من عام 2021، وبزيادة 10.6% عن الربع الأول من عام 2022.
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