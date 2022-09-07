وزير الموارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي زار عددا من المشاريع الريادية المدعومة من قبل بنك التنمية الاجتماعية برفقة الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وفريق المشروع خلال زيارته الرسمية للمنطقة.

واطلع الراجحي على تجارب الشباب واستمع لقصص إنشاء المشاريع الخاصة بهم، كما ناقشهم حول أفكارهم لتطوير تلك المشاريع والاستفادة من خبراتهم في تنمية بقية المشاريع الشبابية في المنطقة.

ونوّه الراجحي خلال زيارته بهذه المشاريع التي يقودها شباب وفتيات الوطن من أصحاب هذه المشاريع، مؤكدا أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم جميع أشكال الدعم والمساندة لنجاح هذه المشروعات التي ستكون مصدرا مهما لتوليد وتوظيف الشباب السعودي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أن أبناء وبنات الوطن لهم دور محوري ومهم في نجاح رؤية المملكة 2030، مشددا على أهمية دعمهم والاستفادة من رؤاهم ومقترحاتهم في تطوير مجتمع الأعمال.