وزير الموارد

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واطلع الراجحي على تجارب الشباب واستمع لقصص إنشاء المشاريع الخاصة بهم، كما ناقشهم حول أفكارهم لتطوير تلك المشاريع والاستفادة من خبراتهم في تنمية بقية المشاريع الشبابية في المنطقة.ونوّه الراجحي خلال زيارته بهذه المشاريع التي يقودها شباب وفتيات الوطن من أصحاب هذه المشاريع، مؤكدا أن منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقدم جميع أشكال الدعم والمساندة لنجاح هذه المشروعات التي ستكون مصدرا مهما لتوليد وتوظيف الشباب السعودي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن أبناء وبنات الوطن لهم دور محوري ومهم في نجاح رؤية المملكة 2030، مشددا على أهمية دعمهم والاستفادة من رؤاهم ومقترحاتهم في تطوير مجتمع الأعمال.
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