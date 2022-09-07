300 مكتب هندسي

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وناقشت الورشة التي شاركت فيها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، تعزيز التعاون المشترك لخدمة المستفيدين من منصة إحكام، وإجراءات الرفوعات المساحية بشكل مكتمل، والمستندات والشروط المطلوبة لرفع الطلبات، إضافة إلى فتح باب الحوار والرد على الاستفسارات كافة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حضرت ورشة عمل تحت عنوان «تعزيز التكامل بين منصة إحكام والمكاتب الهندسية»، نظمتها الهيئة السعودية للمهندسين في مقرها بالرياض.وناقشت الورشة التي شاركت فيها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، تعزيز التعاون المشترك لخدمة المستفيدين من منصة إحكام، وإجراءات الرفوعات المساحية بشكل مكتمل، والمستندات والشروط المطلوبة لرفع الطلبات، إضافة إلى فتح باب الحوار والرد على الاستفسارات كافة.

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