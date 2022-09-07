وزير الاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المهندس خالد الفالح التقى خلال زيارته لمنطقة الباحة أعضاء مجلس الغرفة التجارية والمستثمرين في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع المجالات، وسبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص في المنطقة ورصد التحديات التي قد تواجه المستثمرين ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة الفالح على عدد من مناطق المملكة بهدف تعزيز وتطوير العلاقة ورفع مستوى الوعي بدور الوزارة مع شركائها في المناطق، والوقوف على مقومات كل منطقة، وتعزيز تنافسيتها لزيادة فرص تطوير الاستثمارات، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.