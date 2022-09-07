أمانة نجران

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وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش أن المختصين بالأمانة مستمرون في متابعة ومعاينة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة والجزاءات البلدية حسب المخططات والمواصفات المعتمدة، مشددا على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بمراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنبا لفرض الغرامات النظامية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرمت عددا من الشركات والمؤسسات التابعة لجهات خدمية بمبلغ 324 ريالا، تمثلت في 23 مخالفة خلال الـ70 يوما الماضية، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الفنية والهندسية ووسائل السلامة في إدارة تنسيق المشاريع والبنية التحتية بمواقع مختلفة داخل مدينة نجران.وأكد أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش أن المختصين بالأمانة مستمرون في متابعة ومعاينة المشاريع وتطبيق اللوائح والأنظمة والجزاءات البلدية حسب المخططات والمواصفات المعتمدة، مشددا على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة لمشاريع البنية التحتية بمراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنبا لفرض الغرامات النظامية.

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