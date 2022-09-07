بعد فتح باب التظلمات.. التموين تعلن الفئات المستحقة للزيادة الاستثنائية.. وتعلن قواعد صرف السلع

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن الفئات المستحقة للزيادة الاستثنائية على البطاقات التموينينة، هم الأسر الأكثر احتياجًا وتشمل أصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.‏

وأوضح المصيلحي، في بيان، أنه يتم إعلام المواطن المستحق بالزيادة ‏الجديدة من خلال رسالة فى بون صرف الخبز وبرسالة على ‏الهاتف المحمول أيضا بالزيادة المقررة له.‏

وأشار إلى أن عمليات الصرف تسير طبقا للضوابط ‏الموضوعة من بداية سبتمر الجارى، مشيرا إلى زيادة عدد ‏السلع إلى 29 سلعة بدلا من 25 بمنافذ الصرف بعد إضافة 5 سلع جديدة، وهى «السمنة النباتى والتونة والدقيق والمربى ‏والطحينة.‏

وقال المصيلحي ، إن حزمة الإجراءات الاستثنائية التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحماية الاجتماعية، تشمل إضافة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم ‏أسرة واحدة و200 للبطاقة التموينية التي تشمل ‏أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر، وتصرف من خلال بطاقة الدعم ‏التموينية فقط .

وأكد وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه قد وضع عدد من الضوابط لصرف ‏مستحقات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم والتى تمتد ل ‏‏6 أشهر وهى صرف زجاجة زيت للمواطن على البطاقة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 ك ‏سكر للمواطن على البطاقة وبحد أقصى 8 ك سكر ‏للبطاقة الواحدة، وصرف 1 ك أرز للبطاقة التى يقل عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد و2ك أرز للبطاقة التى يصل عدد أفرادها ‏‏4 أفراد فأكثر وشملت ضوابط الصرف أيضا صرف عبوة ‏مكرونة 800جرام للبطاقة التموينيه التى يقل عدد أفرادها عن ‏‏4 وصرف 2 عبوة 800جرام للبطاقة التموينيه التى يزيد عدد ‏أفرادها عن 4 أفراد فأكثر.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، بأنه يستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية الأخيرة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى 36 مليون مواطن مستفيد من إجمالي 64 مليون ‏مواطن يستفيدون من الدعم التموينى وفقا لما صدر من لجنه ‏العدالة الاجتماعية التابعه لمجلس الوزراء بما يمثل 8 ملايين ‏بطاقة تموينيه من إجمالى 23 مليون بطاقه بدعم يصل إلى ‏‏833 مليون شهريا بتكلفه إجمالية ستصل إلى 3 مليار و833 ‏مليون جنيه لدعم الزيادة الاستثنائية الأخيرة مؤكد أن عمليات الصرف ‏تتم كالمعتاد من 40 ألف منفذ تموينى متنوع مابين منافذ ‏جمعيتى وبدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية. ‏

وكان المصليحي، قد أعلن عن فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائى ولم يحصلوا عليه عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة.

وأكد وزير التموين، في تصريحات صحفية، أن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، يمكنه التوجه إلى مديريات التموين أو مراكز الخدمة الموحدة لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم، وفور التأكد من صحة البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية الشهر التالي، لافتا الى أن هناك جهدا كبيرا قامت به الجهات المعنية فى إدارة قواعد البيانات وتحديد الفئات المستحقة للحزمة الاجتماعية.

وبذلك أصبح عدد السلع التموينية عن شهر سبتمبر 29 صنفًا، بعد أن كانت 24.

وفيما يلي القائمة الرسمية للسلع وأسعارها:

كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيهات.

خل 5% 900 ملي سعره: 4.25 جنيه.

صلصة 300 جرام سعرها: 4.75 جنيه.

مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7جنيهات.

فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيهات.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيها.

مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 17.50 جنيه.

لبن جاف 125 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

زيت خليط 0.8 لتر سعره: 23 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

قواعد الصرف على بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين، تنفيذ التوجيه الوزاري الذي أصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لضبط قواعد صرف السلع على بطاقات التموين وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية.

تضمن التوجيه قواعد صرف السلع على بطاقات التموين بداية من 1 سبتمبر وجاءت كالتالي..

– صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

– صرف 2 ك سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 ك سكر للبطاقة الواحدة.

– صرف 1 ك أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن اربعه و2 ك للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

– صرف عبوة مكرونه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونه للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

– أكد التوجيه على حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمه السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة.

شروط وضوابط لصرف السلع التموينية

وشمل التوجيه الوزاري القواعد التالية..

عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد اقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال أن الدولة تصرف الدعم السلعي ل 64 مليون شهريًا وأكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز الستة أشهر فى كل السلع.

وأشار إلى أن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور على المصيلحي يوجه المديريات وقطاع الرقابة بالوزارة بمتابعة صرف السلع للتأكد من جودتها ووصولها لمستحقيها والتزام منافذ الصرف بالنسب المقررة للمواطنين على بطاقة الدعم.

على أن يتم تنفيذ هذا التوجيه الوزاري اعتباراً من 1-9-2022.