شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يوجه بتكثيف نشاط التدريب لتنمية مهارات العاملين بالشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمركز معلومات قطاع الأعمال العام وأنشطته والخدمات التي يقدمها للشركات التابعة للوزارة أو التي تساهم فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع فهد الحريري المشرف على مركز معلومات قطاع الأعمال العام، لاستعراض أهم أعمال واختصاصات المركز، والمتمثلة في الدعم المعلوماتي لدوائر صنع القرار، في التحليلي المالي وتقييم الأداء والمؤشرات الاقتصادية عن نتائج الأعمال لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية والخدمية.

كما يقوم المركز بإعداد الأبحاث والدراسات والتقارير والنشرات الاقتصادية لدعم متخذي القرار، والمساهمة في تطوير البنية التكنولوجية للشركات، وتقديم الدعم والاستشارات الفنية في مجال التحول الرقمي، وتصميم المواقع الإلكترونية وإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الشركات خاصة في النواحي المالية والموارد البشرية، وتنظيم دورات تدريبية في مهارات الحاسب الآلي.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز معلومات قطاع الأعمال العام للشركات وضرورة التوسع فيها، مع ضرورة تكثيف نشاط التدريب لتنمية مهارات العاملين بالشركات، وتعزيز التعاون مع الجهات العلمية والبحثية والجامعات.