أخبار البورصة اليوم الأربعاء 7-9-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 7-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.177 مليار جنيه.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، اودن للاستثمار والتنمية، بلتون المالية القابضة، المشروعات الصناعية والهندسية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب).





البورصة تخسر 3.5 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 700.177 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 925.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.4 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.59%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 16.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 9.7 مليون جنيه، 97.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 72.6 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 16.1 مليون جنيه، 17.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 10232 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12690 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4136 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2262 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 3786 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 2.65 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 620 ألف سهم تمثل نسبة 0.02% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.14% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 300 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.54% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 78290 سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.88%.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية-إيسترن كومباني، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، النعيم القابضة للاستثمارات سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 1.3 مليون سهم، 19067 سهم، مليون سهم، 49950 سهم، 100 ألف سهم، 11 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، 50 ألف سهم، 240 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، 297 ألف سهم، 258 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 100 ألف سهم، 40.6 ألف سهم، 215 ألف سهم، 22199 سهم، على التوالي.

مصر للألومنيوم

قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه سيتم طرح نسبة 65% من قيمة تكلفة إعادة تأهيل مصنع الشركة البالغة 300 مليون دولار، وتصل إلى 200 مليون دولار، وسيتم ذلك عن طريق زيادة رأس المال لتمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويًا.

نيوداب

قالت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، إن مجلس إدارة الشركة قرر تكليف شركة إيليت للاستشارات المالية للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة.

جي بي أوتو

أعلنت شركة جي بي أوتو، موافقة مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، على التفاوض للدخول في اتفاقية مع شيميرا أبو ظبي لبيع نسبة غير مباشرة تمثل 40% من أسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي، وأنه جاري استصدار الموافقات الرقابية اللازمة وفقا للقواعد العامة لتنفيذ الصفقة، واستكمال الموافقات المطلوبة من هيئة الرقابة المالية ومن الهيئات والمؤسسات المعنية ومن مجلس إدارة جي بي اوتو، وفقا لقواعد القيد سوف يتم إتمام الصفقة.