شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء 7-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الريال السعودى فى السعودية اليوم الأربعاء 7-9-2022، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى أمام الريال السعودى نحو 3.76 ريال، والجنيه المصرى سجل نحو 0.20 ريال سعودى، أما اليورو سجل 3.72 ريال سعودى.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.76 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 3.72 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 4.32 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.85 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.53 ريال سعودي.

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.20 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.96 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.15 ريال سعودي.

أما عن أسعار الذهب فى السعودية، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 205.69 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24سجل 205.69 ريال





سعر الذهب عيار 22سجل 188.55 ريال





سعر الذهب عيار 21سجل 179.98 ريال





سعر الذهب عيار 18سجل 154.27 ريال





سعر الذهب عيار 14سجل 11.99 ريال





سعر أوقية الذهبسجل 6,397 ريال