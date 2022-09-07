شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجاس تعلن عن حاجتها لعدة تخصصات عن طريق الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الغازات البترولية (بتروجاس) إحدى شركات قطاع البترول، عن إحتياجها عن طريق الإعارة من الشركات الشقيقة بقطاع البترول للتخصصات التالية:

• عــدد (1) مهندس أو كيميائي بخبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات بمجال (سلامة العمليات - أنظمة مكافحة الحريق - حماية البيئة) للعمل بجميع مواقع الشركة.

• عدد (1) رئيس قسم أو مراقب أو ملاحظ أو فني سلامة بخبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات بمجال (سلامة العمليات - أنظمة مكافحة الحريق - حماية البيئة) للعمل بمواقع (الجيزة - مسطرد - طنطا - أسيوط - السويس - الاسكندرية)

- ملاحظة: يفضل حصول المتقدمين على دورات متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية ومكافحة الحريق.

وعلى يرغب في التقدم لشغل أحدى الوظائف المذكورة وتنطبق عليه الشروط، يرجي ملئ الإستمارة في موعد أقصاه 21 سبتمبر 2022.

ملحوظات هامة:

1. يرجى ملئ كافة البيانات (إن أمكن) بشكل صحيح ودقيق (باللغة العربية) وفي حالة المخالفة سيتم تجاهل الطلب وإستبعاد المخالف من التقدم لوظائف أخرى.

2. في حالة تقديم الطلب بأسم أو بيانات شخص غير مفعل له حساب على بوابة التواصل للعاملين بقطاع البترول سيتم تجاهل الطلب ويعتبر التقديم لاغي لذلك يجب على المتقدم تقديم الطلب من حسابه الشخصى المفعل على البوابة فقط.