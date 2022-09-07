صرف الإسكندرية: تدريب العاملين على "لغة الإشارة" للتعامل مع الصم وضعاف السمع

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوي القدرات الخاصة والهمم، وحرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين والاهتمام بكافة فئات المجتمع.

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة صرف صحي الإسكندرية، البرنامج التدريبي " لغة الاشارة " للتعامل مع الصم وضعاف السمع، والذي يستهدف البرنامج العاملين بادارات خدمة العملاء والعلاقات العامة والتحصيل والتدريب والموارد البشرية والصرف الصناعي والأمن لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، ولتأدية الخدمة لجميع المواطنين بسهولة ويسر وبجودة عالية.

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محمد يوسف

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