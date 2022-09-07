شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 91.58 دولار و85.46 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 91.58دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.45 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا .

وقرر وزراء الطاقة في تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والمنتجين المستقلين "مجموعة أوبك + " في اجتماعهم الشهري الثاني والثلاثين الاثنين خفض إنتاج المجموعة بنحو 100ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل

وأكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، الاثنين، أن مجموعة "أوبك +"، التي تضم تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين، حريصة على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب، من خلال التعاطي الواقعي مع الظروف والعوامل المؤثرة فيه.

وأوضح إسماعيل، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري (أوبك +) عبر المنصة الإلكترونية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الدول المنتجة للنفط أقرت في اجتماعها تخفيض مستوى الإنتاج للدول المنضوية في الاتفاق بكمية 100 ألف برميل باليوم اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل بعد المتغيرات التي شهدتها الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن الاجتماع تضمن مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والتوصيات الخاصة بتطورات السوق النفطية والعوامل المؤثرة، والتوقعات خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق الجماعي في معالجة المتغيرات والتحديات التي تواجه السوق النفطية.

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شو لجينوفو بعد قطع الغاز عن أوروبا، إنه على الأغلب سنقوم بتخفيض إنتاجنا من النفط هذا العام، متابعا: سنخفض الإنتاج هذا العام بواقع 7%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل