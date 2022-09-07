شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-9-2022، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 5.10 جنيه للشراء، و5.13 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى5.10 جنيه للشراء.

5.12 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى5.10 جنيه للشراء.

5.13 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية5.09 جنيه للشراء.

5.13 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib5.09 جنيه للشراء.

5.12 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر5.09 جنيه للشراء.

5.12 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.98 جنيه للشراء.

5.12 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس5.08 جنيه للشراء.

5.13 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى5.12 جنيه للشراء.

5.12 جنيه للبيع.