شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات العرب والأجانب تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات مرتفعة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10291 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1958 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 12763 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4160 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2274 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3256 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 3746 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، اودن للاستثمار والتنمية.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 2.65 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 620 ألف سهم تمثل نسبة 0.02% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 50 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.14% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 300 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.54% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 78290 سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.88%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية-إيسترن كومباني، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، النعيم القابضة للاستثمارات سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 1.3 مليون سهم، 19067 سهم، مليون سهم، 49950 سهم، 100 ألف سهم، 11 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، 50 ألف سهم، 240 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، جدوى للتنمية الصناعية، 297 ألف سهم، 258 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق 100 ألف سهم، 40.6 ألف سهم، 215 ألف سهم، 22199 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة مصر للألومنيوم، إنه سيتم طرح نسبة 65% من قيمة تكلفة إعادة تأهيل مصنع الشركة البالغة 300 مليون دولار، وتصل إلى 200 مليون دولار، وسيتم ذلك عن طريق زيادة رأس المال لتمويل تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية بمعدل 320 ألف طن سنويًا.

ومن جهة أخرى قالت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، إن مجلس إدارة الشركة قرر تكليف شركة إيليت للاستشارات المالية للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركة.

في سياق آخر أعلنت شركة جي بي أوتو، موافقة مجلس إدارة شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية، على التفاوض للدخول في اتفاقية مع شيميرا أبو ظبي لبيع نسبة غير مباشرة تمثل 40% من أسهم شركة جي بي للتأجير التمويلي، وأنه جاري استصدار الموافقات الرقابية اللازمة وفقا للقواعد العامة لتنفيذ الصفقة، واستكمال الموافقات المطلوبة من هيئة الرقابة المالية ومن الهيئات والمؤسسات المعنية ومن مجلس إدارة جي بي اوتو، وفقا لقواعد القيد سوف يتم إتمام الصفقة.