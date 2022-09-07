شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهرب جمركى لهواتف محمولة وأسلحة بيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 10 محاولات تهرب جمركي لعدد من الهواتف المحمولة والأسلحة البيضاء وكمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 10 ركاب قادمين من الإمارات والكويت والسعوديه وبتفتيشهم تبين وجود 5 خناجر و 3 طائرات لاسلكية و 45 هاتف محمول و 7860 قرص سنترام و428 قطعة مستحضرات تجميل و334 قطعه غيار سيارات و23 ذراع بلايستيشن مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يتم الإقرار عنها .

وقام بالضبط كلا من الحسيني سيد، محمد عادل ، محمد مصطفي ، عمر المختار ، أيمن حسن، محمد خالد مأموري الحركة ومصطفى حسيني ومحمد حمدي مشرفي الحركة بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، ومحمود سراج وجابر حسن ومحمد عبدالحكيم مأموري التعريفة ومحمود حمدان مدير التعريفة، وأحمد طايع والحسن عيد بالأمن الجمركي والخطيب منصور وحسن زايد مفتشي مكافحة التهرب الجمركي وعبدالله ابراهيم مدير مكافحة التهرب الجمركي عمليات وحماده العمده مدير مكافحه التهرب التزام.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و 289 الف و 90 جنيها.

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 10 محاضر ضبط جمركي وحررها من الشئون القانونيه محمود زيدان و محمد عبدالرحيم وابراهيم خيامي وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .