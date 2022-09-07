شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 7-9-2022 بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري سعر 18.95 جنيه للشراء، و19.11 للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان مسجلا 19.04 جنيه للشراء، و19.21 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.95جنيه للشراء، و19.10 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.05 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.05 جنيه للشراء.

19.13 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.95 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.95 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.95 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.93 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.97 جنيه للشراء.

19.09 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19 جنيه للشراء.

19.10 جنيه للبيع.