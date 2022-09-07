شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار البيض والفراخ فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار البيض في المزارع، ويبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 66 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 68 جنيهًا وأخيرًا البيض البلدى 69 جنيهًا، بزيادة ملحوظة عن تداولات الأيام الماضية.

وفي سياق متصل ارتفعت أسعار الدواجن في مصر، اليوم فى المزارع بحوالى 2 جنيه، حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 31 جنيهًا، الأمر الذى ينعكس على أسعار المستهلكين ليسجل مستوى تراوح بين 35 إلى 37 جنيهًا للكيلو، حسب الأرقام المعلنة من شعبة الدواجن.

ويصل السعر النهائى للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل وكذلك مكاسب التجار والموزعين وتجار التجزئة، الأمر الذي يجعل حلقات التداول على السلعة الواحدة يضيف عليها ارتفاع يصل لنسبة تتراوح بين 7 إلى 10% للكيلو.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزارع 31 جنيهًا، وبلغ سعر الساسو 51 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الأبيض 5.5 إلى 5.75 جنيه، الكتكوت الساسو 5.5 جنيه وبلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء 21 جنيهًا.