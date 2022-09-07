شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات للبيع بالمزاد العلنى بمدن بدر والشروق والعاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (18م٢ : 37م2) بالسوق رقم 1 بكلً من الحي السابع مجاورة A ، والحي الرابع قطاع أ بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الإثنين الموافق 10/10/2022.

وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (9 م٢: 41 م٢) بمنطقة سكن مصر مشروع جنة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2022.



وأشار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه تم طرح 10 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (15 م٢ : 39 م٢) بالقطعة 31 بحي الأندلس وقطعة رقم 2 بمنطقة 110 عمارات غرب الحي العاشر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 4/10/2022.



جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن لمن يرغب من المواطنين بالمشاركة في جلسات المزادات.

