شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع بمستهل التعاملات.. وعيار 21 يسجل 1106جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم بحوالي جنيهين، ليتراجع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 1106 مقابل 1108 جنيها للجرام، ويسجل السعر العالمي للذهب وقت صياغة هذه السطور 1692 دولار.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1106 جنيهات. عيار 18 يسجل 948 جنيها.

عيار 24 يسجل 1264 جنيها.

والجنيه الذهب 8848 جنيها.





أسعار الذهب عالمياً تراجعت أسعار الذهب الأربعاء 7 سبتمبر مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات الاقتصادية المتفائلة التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة بصورة حادة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1692.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوع، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1703.30 دولار.

وينتظر سوق الذهب العالمي إعلان عن الناتج الإجمالي المحلي في استراليا، ثم الإعلان عن الميزان التجاري في الصين، ثم الإعلان عن مؤشر هاليفاكس لأسعار المنازل في بريطانيا، ثم الإعلان عن الناتج المحلي لدولة ألمانيا، ثم الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو، ثم الميزان التجاري في أمريكا.

وعززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي القوية الدولار، وقفز مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في 20 عاماً، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو وسط توقعات بأن يواصل مجلس الفدرالي برفع أسعار الفائدة. ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.