شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتحول سيارتك غاز طبيعى.. اعرف مراحل التحويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستغرق عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود وقــت مــن حوالي ساعتين إلى أربع ساعات حسب وذلك حسب نوع السيارة وفيما يلى أهم خطوات عملية التحويل وكانت كالتالى.

1- استلام السيارة من العميل فى يوم التحويل.

2- فحص السيارة فنياً في مركز التحويل من خلال الفنيين المختصين للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز حيث يجب أن تزيد كفاءته عن 70%.

3- تركيب طقم التحويل وتثبيت اسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

4- يتم الالتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل للحماية والالتزام بالسلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل.

5- يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعي ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

5- للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين في السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهي دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلو السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

7- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.

يذكر أنه خلال الثماني سنوات الماضية تم تحويل حوالى 233 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط حتى نهاية أبريل 2022 إلى حوالى 437 ألف سيارة، وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 30 مليون متر مكعب عام 2016/2017 إلى حوالى 83 مليون متر مكعب خلال عام 2021/2022 وذلك نتيجة للاقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط كوقود.