شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة فى صادرات مصر الهندسية لتسجل 2.1 مليار دولار خلال 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات مصر الهندسية قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022، بحسب ما أعلنه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وفيما يلى أبرز المعلومات عن الصادرات المصرية الهندسية فى أول 7 أشهر من 2022:

- الصادرات قفزت بنسبة 27% خلال أول 7 أشهر من 2022.

- الصادرات الهندسية حققت 2.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بالفترة نفسها من الفترة عام 2021.

- الصادرات الهندسية حققت ارتفاع بنسبة 24% فى شهر يوليو 2022 لتبلغ 258.7 مليون دولار.

- الأجهزة الكهربائية قفزت بنسبة 44% و الكابلات بزيادة 64%.

- مكونات السيارات ارتفعت صادراتها بنسبة10.1% والأجهزة المنزلية ارتفعت 7%.

- صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات ارتفعت 74% والآلات والمعدات قفزت 125% والمعادن بنسبة 40%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها، كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه من بين الدول الأوروبية "المملكة المتحدة – سلوفاكيا - فرنسا – التشيك – إسبانيا" وفي آسيا كلا من السعودية – الإمارات - الكويت - الأردن – لبنان وفى أفريقيا الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا.