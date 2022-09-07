الاقتصاد

قفزة فى صادرات مصر الهندسية لتسجل 2.1 مليار دولار خلال 7 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات مصر الهندسية قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2022، بحسب ما أعلنه المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، وفيما يلى أبرز المعلومات عن الصادرات المصرية الهندسية فى أول 7 أشهر من 2022:

 

 

- الصادرات قفزت بنسبة 27% خلال أول 7 أشهر من 2022.

 

- الصادرات الهندسية حققت 2.1 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار بالفترة نفسها من الفترة عام 2021.

 

- الصادرات الهندسية حققت ارتفاع بنسبة 24% فى شهر يوليو 2022 لتبلغ 258.7 مليون دولار.

 

- الأجهزة الكهربائية قفزت بنسبة 44% و الكابلات بزيادة 64%.

 

- مكونات السيارات ارتفعت صادراتها بنسبة10.1% والأجهزة المنزلية ارتفعت 7%.

 

- صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات ارتفعت 74% والآلات والمعدات قفزت 125% والمعادن بنسبة 40%.

 

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها، كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه من بين الدول الأوروبية  "المملكة المتحدة – سلوفاكيا -  فرنسا – التشيك – إسبانيا" وفي آسيا كلا من – الإمارات - الكويت - الأردن – لبنان وفى أفريقيا الجزائر- المغرب- ليبيا - كينيا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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