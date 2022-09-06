اتفاقية لتطوير المحتوى المحلي في القطاع الصحي

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جاء ذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الرياض، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية فهد الشبل، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري.وكونها إحدى الشركات الوطنية الفعالة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الصحي وتطويره من خلال دعم المحتوى المحلي، تواصل نوبكو بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جهودها لدعم الاقتصاد المحلي وتطوير آليات ومراحل سلاسل الإمداد في قطاع الرعاية الصحية وتحسين الجودة لدى كل القطاعات الصحية بالمملكة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين شركة «نوبكو»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .
الأهداف:
- تعاون لتنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع الصحي
- تضمين متطلبات المحتوى المحلي في مشتريات «نوبكو»
- إنشاء برنامج إرشادي يسهم في تنمية المحتوى المحلي
- تطوير استراتيجية شاملة للمحتوى المحلي لدى «نوبكو»
- تحقيق متطلبات برنامج المشاركة الاقتصادية
- تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- خدمة سلاسل الإمداد في القطاع الصحي
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