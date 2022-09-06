شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لتطوير المحتوى المحلي في القطاع الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت شركة نوبكو المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بغرض تنمية وتطوير المحتوى المحلي في القطاع الصحي.

جاء ذلك على هامش منتدى المحتوى المحلي الذي تنظمه هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الرياض، حيث وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية فهد الشبل، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري.

وكونها إحدى الشركات الوطنية الفعالة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع الصحي وتطويره من خلال دعم المحتوى المحلي، تواصل نوبكو بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جهودها لدعم الاقتصاد المحلي وتطوير آليات ومراحل سلاسل الإمداد في قطاع الرعاية الصحية وتحسين الجودة لدى كل القطاعات الصحية بالمملكة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين شركة «نوبكو»، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .

الأهداف:

