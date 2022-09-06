ارتفاع التوطين في «خدمات الطاقة» إلى 68%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة كهرباء السعودية لخدمات الطاقة المهندس عبدالله الماضي، أن الشركة تدعم الجهود المشتركة لدعم المحتوى المحلي، إذ بادرت بالانضمام إلى مجلس تنسيق المحتوى المحلي وكانت من الأعضاء المؤسسين وتتطلع لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وأوضح خلال جلسة حوارية بعنوان «إنجازات وتجارب ناجحة في المحتوى المحلي»، في ثاني أيام منتدى المحتوى المحلي، أن من الإنجازات التي حققتها الشركة ارتفاع نسبة التوطين لتصل إلى 68%، وارتفاع عدد العدادات الذكية من 150 ألفا سنويا إلى نحو 5 ملايين عداد، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء ستقدم مشاريع خلال الفترة المقبلة تدعم الاقتصاد المحلي.

وتناولت الجلسة جهود المملكة في تنمية المحتوى المحلي، داعية الشركات الوطنية إلى تضافر الجهود وتوحيدها للوصول إلى تنمية المحتوى المحلي والاستفادة من تجارب الشركات السابقة.

واستعرض المشاركون دور مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يهدف إلى جمع جهود الجهات المشاركة تحت مظلة واحدة، للوصول إلى منهجية موحدة لقياس المحتوى المحلي وتنميته في الشركات، وإيجاد فرص لتوجيه القوة الشرائية لشركات المجلس نحو عناصر المحتوى المحلي، وتعزيز التواصل بين الشركات في مختلف الشرائح الاقتصادية.

وتحدث المشاركون حول نتائج برنامج اكتفاء لأرامكو السعودية، الذي ساعد منذ انطلاقه على تحقيق تقدم كبير على مستويات عدة، وأسهم في تنمية وزيادة الإنفاق على الإنتاج المحلي وتوظيف وتطوير الأيدي العاملة السعودية، منوهين للدور البارز للبرنامج الذي عمل على جذب استثمارات وشركات كبرى، نجحت في عقد شراكات مع المستثمرين وإنشاء أكثر من 130 مصنعا في أنحاء المملكة تنتج سلعا، منها معدات الحفر والصمامات المتقدمة ومجموعة من المواد الكيميائية المتخصصة، وساعدت المصانع في سد فجوة سعرية كانت موجودة في السوق تقدر بـ19 مليارا.

المشاركون في الجلسة:

