ارتفاع التوطين في «خدمات الطاقة» إلى 68%

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وأوضح خلال جلسة حوارية بعنوان «إنجازات وتجارب ناجحة في المحتوى المحلي»، في ثاني أيام منتدى المحتوى المحلي، أن من الإنجازات التي حققتها الشركة ارتفاع نسبة التوطين لتصل إلى 68%، وارتفاع عدد العدادات الذكية من 150 ألفا سنويا إلى نحو 5 ملايين عداد، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء ستقدم مشاريع خلال الفترة المقبلة تدعم الاقتصاد المحلي.وتناولت الجلسة جهود المملكة في تنمية المحتوى المحلي، داعية الشركات الوطنية إلى تضافر الجهود وتوحيدها للوصول إلى تنمية المحتوى المحلي والاستفادة من تجارب الشركات السابقة.
واستعرض المشاركون دور مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يهدف إلى جمع جهود الجهات المشاركة تحت مظلة واحدة، للوصول إلى منهجية موحدة لقياس المحتوى المحلي وتنميته في الشركات، وإيجاد فرص لتوجيه القوة الشرائية لشركات المجلس نحو عناصر المحتوى المحلي، وتعزيز التواصل بين الشركات في مختلف الشرائح الاقتصادية.
وتحدث المشاركون حول نتائج برنامج اكتفاء لأرامكو السعودية، الذي ساعد منذ انطلاقه على تحقيق تقدم كبير على مستويات عدة، وأسهم في تنمية وزيادة الإنفاق على الإنتاج المحلي وتوظيف وتطوير الأيدي العاملة السعودية، منوهين للدور البارز للبرنامج الذي عمل على جذب استثمارات وشركات كبرى، نجحت في عقد شراكات مع المستثمرين وإنشاء أكثر من 130 مصنعا في أنحاء المملكة تنتج سلعا، منها معدات الحفر والصمامات المتقدمة ومجموعة من المواد الكيميائية المتخصصة، وساعدت المصانع في سد فجوة سعرية كانت موجودة في السوق تقدر بـ19 مليارا.
المشاركون في الجلسة:
- الرئيس التنفيذي المكلف لشركة كهرباء السعودية لخدمات الطاقة المهندس عبدالله الماضي
- الرئيس التنفيذي للتطوير بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية المهندس سامي الحجيلان
- الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة لمجموعة stc المهندس عماد العودة نائب الرئيس المكلف للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودية المهندس سالم الهريش
- نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في شركة التعدين العربية السعودية «معادن» المهندس عبدالله العصيمي
- نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المهندس عبدالله العريفي
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