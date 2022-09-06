شكرا لقرائتكم خبر الراجحي: ندعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسعة أعماله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي سعي الوزارة لدعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسعة أعماله، وحرصها على تعزيز الشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، عبر تنظيم العديد من ورش العمل للتعرف على تحديات القطاع، إلى جانب تبني المبادرات لخدمة القطاع والعاملين فيه وتوسيع أنشطته وأعماله المختلفة.

وأوضح الوزير خلال لقائه بأصحاب وصاحبات الأعمال في غرفة جدة، أن هذا اللقاء يأتي ضمن خطط الوزارة لمناقشة تحديات القطاع الخاص، ووضع المقترحات والحلول من خلال المواءمة بين الموارد والإمكانات وواقع سوق العمل، وذلك بهدف تطوير سوق العمل السعودي وتعزيز جاذبيته ليواكب أسواق العمل العالمية.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي بالوزير والوفد المرافق؛ مؤكدا خلال اللقاء عمق الشراكة بين غرفة جدة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف المجالات وبالأخص المرتبطة بسوق العمل، وتسريع الأعمال ورفع جودة الخدمات المقدمة، في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث نعمل على استشراف مستقبل سوق العمل ونستعد للمتغيرات في أنماط العمل الجديدة، وقد شهدت غرفة جدة التحول الرقمي في مختلف خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال.

وشهد اللقاء العديد من المداخلات، بين أصحاب وصاحبات الأعمال ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في جوانب مختلفة ذات العلاقة بتنمية الأعمال وبناء الاستثمارات وأبرز التحديات التي تواجه القطاع.

وحضر اللقاء رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد ناغي، ووكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد وقيادات الوزارة، ومدير عام فرع الوزارة في المنطقة، وممثلو منشآت القطاع الخاص.