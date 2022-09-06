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وناقش المشاركون بأعمال الورشة العديد من الفرص الاستثمارية للتدريب الأهلي في المملكة وربطها باحتياجات المشاريع الاستثمارية الكبرى من الموارد البشرية في مختلف التخصصات ودعم الاختصاصات النوعية لتحقيق متطلبات التنمية وبما يسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية على الوظائف التي يحتاجها سوق العمل على المدى الحالي والمستقبلي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الحالية والمستقبلية في مجال التدريب بقطاع الأعمال بالمملكة، ناقشتها ورشة عمل نظمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في الإدارة العامة للتدريب الأهلي، بهدف البحث في مجال توسع منشآت التدريب الأهلية في العديد من المجالات الفنية والتخصصية الدقيقة لتغطية الاحتياج الحالي والمستقبلي من الكوادر الوطنية المؤهلة بما يحقق المستهدفات الوطنية لبرامج التحول ورؤية المملكة 2030.وناقش المشاركون بأعمال الورشة العديد من الفرص الاستثمارية للتدريب الأهلي في المملكة وربطها باحتياجات المشاريع الاستثمارية الكبرى من الموارد البشرية في مختلف التخصصات ودعم الاختصاصات النوعية لتحقيق متطلبات التنمية وبما يسهم في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية على الوظائف التي يحتاجها سوق العمل على المدى الحالي والمستقبلي.

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