شكرا لقرائتكم خبر 11 ألف عملية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأسفرت الزيارات التفتيشية عن تحرير 965 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة، وتواصل الوزارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق من وفرة المنتجات وتنوعها؛ لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصد لأسعار السلع التموينية والضرورية نفذها فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خلال أغسطس الماضي، وذلك في إطار الزيارات التفتيشية التي شملت المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة، وجرى من خلالها الرقابة على أسعار السلع، والتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة.وأسفرت الزيارات التفتيشية عن تحرير 965 مخالفة فورية على المنشآت المخالفة، وتواصل الوزارة جهودها الميدانية المكثفة لمراقبة ورصد أسعار السلع والمنتجات في جميع مناطق المملكة، والتحقق من وفرة المنتجات وتنوعها؛ لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

كانت هذه تفاصيل خبر 11 ألف عملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.