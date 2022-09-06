أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 6-9-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 6-9-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.711 مليار جنيه.





إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، ليسيكو مصر.





البورصة تربح 8.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.711 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.52%، والعرب على 7.09%، واستحوذت المؤسسات على 26.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 39.2 ألف جنيه، 235.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 27.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 257.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10329 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12819 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3710 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.





أسهم خزينةوأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الأولى 3.5 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 620 ألف سهم تمثل نسبة 0.02% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 200 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.54% من أسهم رأس المال.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الشرقية-إيسترن كومباني، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 11.3 ألف سهم، 50 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، 8576 سهم، 203 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية للمنتجعات السياحية 100 ألف سهم، 25 ألف سهم، 18.6 مليون سهم على التوالي كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، المصرية للمنتجعات السياحية، 1.9 مليون سهم، 50 ألف سهم، 25.2 ألف سهم، 7.7 مليون سهم، على التوالي.





باكين قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين، إن مجلس الإدارة وافق على اختيار شركة إيليت للاستشارات المالية للقيام بدور المستشار المالي المستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة، واختيار مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانوني.





إي فاينانس قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لاستكمال مساهمة الشركة في رأس مال E-health للقيام بإنشاء وإدارة البنية التحتية لنظام التأمين الصحي الشامل في مصر، وتم تخصيص 201 مليون جنيه لتمويل مشروعات البوابات الإلكترونية للمناطق الأثرية والسكك الحديدية واستكمال البنية التحتية لـ"إي أسواق" كما تم التعاقد على تمويل عملية تحديث وزيادة سعة الحوسبة السحابية بقيمة إجمالية 10 ملايين دولار، وتم سداد نحو 4 ملايين دولار من تكلفة عملية التحديث.

قالت شركة التشخيص المتكاملة القابضة (IDH)، إنها أنهت اتفاقية شراء للاستحواذ على حصة 50% المملوكة لمجموعة Evercare في مركز إسلام آباد التشخيصي (IDH).