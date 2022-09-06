شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-9-2022.





إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، ليسيكو مصر.





البورصة تربح 8.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.711 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.52%، والعرب على 7.09%، واستحوذت المؤسسات على 26.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 39.2 ألف جنيه، 235.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 27.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 257.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10329 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12819 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3710 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.872 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.51%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 9.790 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.12%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 19.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.50%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 11.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.77%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 4.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.61%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 0.902 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.46%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 2.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.632 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.89%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 10.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.37%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 25.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.18%.