شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعى اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الثلاثاء،حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر 95.74 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس87.93 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 99.11 دولار للبرميل لشهر أغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.518دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.059دولار للجالون.