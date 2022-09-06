شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة شارم للسياحة والغوص بقيمة 134 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة شارم للسياحة والغوص بحجم تداول 1.47 مليون سهم بقيمة 134.5 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، وتم تنفيذ صفقة على شركة إنترناشيونال بيزنيس اسوسيتس جروب لخدمات تحويل الأموال بحجم تداول 24.8 ألف سهم بقيمة 25.2 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.1 مليون سهم بقيمة 182.4 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.711 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.52%، والعرب على 7.09%، واستحوذت المؤسسات على 26.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13 مليون جنيه، 39.2 ألف جنيه، 235.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 27.3 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 257.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10329 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12819 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3710 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1195 نقطة.