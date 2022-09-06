بعد رفع المحلية.. زيادة أسعار سجائر إل إم ومارلبورو وميريت

الشارقة - اميمة ياسر - أعنلت شركة فيليب موريس مصر، رفع أسعار منتجاتها من السجائر الأجنبية بداية من غد الأربعاء.

وستصبح الأسعار للمستهلك كالتالي:

ميريت بأنواعها بسعر 52 جنيها بزيادة 3 جنيهات.

مارلبورو أحمر بسعر 48 جنيها بزيادة 2 جنيه.

مارلبورو جولد بسعر 48 جنيها بزيادة 2 جنيه.

مارلبورو purple mix بسعر 48 جنيها بزيادة 2 جنيه.

إل آند إم أحمر بسعر 35 جنيها بزيادة جنيه.

إل آند إم أزرق بسعر 35 جنيها بزيادة جنيه.

إل آند إم سيلفر بسعر 35 جنيها بزيادة جنيه.

إل آند إم فورورد بسعر 35 جنيها بزيادة جنيه.

كما تم تثبيت سعر سجائر إل آند إم موشن بأنواعها عند 28 جنيها للعبوة.

أسعار السجائر المحلية

وكانت الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومبانى، قد قررت زيادة أسعار بيع سجائرها المحلية، بنحو 2 جنيه لأغلب الأنواع، اعتبارا من الأحد 4-9-2022، تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.

قائمة أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد الزيادة:

سعر كليوباترا سوفت كوين ارتفع من 19 جنيها لـ21 جنيها.

سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا سوبر من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر «بوكس 10» من 11.50 جنيه لـ13 جنيها.

سعر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه لـ22 جنيها.

سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ20.50 جنيه.

سعر كليوباترا بلاك 24 جنيها، بدون زيادة.

سعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زيادة.

سعر مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) من 21 جنيها لـ23 جنيها.

سعر مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) 24 جنيها بدون زيادة.