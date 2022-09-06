لو نسيته.. خطوات استعادة الرقم السري لبطاقة التموين من الموبايل

الشارقة - اميمة ياسر - تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، استعادة الرقم السري لبطاقة التموين أو عمل رقم جديد في حالة نسيانه، عن طريق مكتب التموين أو الهاتف المحمول أو موقع دعم مصر.

خطوات عمل رقم سرى جديد لبطاقة التموين:

إرسال رسالة نصية مدون بها رقم «1» إلى الرقم 9136.

أو

إرسال رسالة نصية إلى رقم «91237» وبعدها ستتلقى رسالة بها الرقم السرى الجديد لبطاقة التموين.

خطوات استعادة الرقم السري القديم للبطاقة:

وفى حالة أن المستفيد يريد استعادة الرقم السرى القديم لبطاقة التموين الخاصة به، يكون ذلك من خلال الموقع الإلكترونى دعم مصر:

1- الدخول على الموقع من هنا

HTTPS://WWW.TAMWIN.COM.EG/

ثم تسجيل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم

2-اضغط على موافقة على الرسالة التحذيرية التي ستظهر لك.

3- اضغط على خدمات تموينية للمواطن

4- اختار إعادة إرسال الرقم السري القديم

5- اضغط على إرسال كود إلى الموبايل

6- سيتم إرسال كود من 4 أرقام إلى رقمك المحمول المسجل على قاعدة البيانات بالمنظومة .

7- ادخل الكود المرسل إلى تليفونك المحمول بالمربع المخصص له مع عدم تجاوز الوقت المحدد بالعداد.

8- ستظهر لك شاشة تم استلام طلبك وسيتم إرسال الرقم السري على الرقم المحمول .

9- سيرسل لك الموقع الرقم السري على تليفونك المحمول.

وأعلن الدكتور عَلي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائى ولم يحصلوا عليه عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة.

وأكد وزير التموين، في تصريحات صحفية، أن المواطن المستحق للحزمة الاستثنائية من الدعم، ولم يصله ما يفيد بذلك، يمكنه التوجه إلى مديريات التموين أو مراكز الخدمة الموحدة لتقديم المستندات الدالة على استحقاقه للدعم، وفور التأكد من صحة البيانات سيتم إدراجه ضمن كشوف المستفيدين للحزمة الاجتماعية الإضافية الشهر التالي، لافتا الى أن هناك جهدا كبيرا قامت به الجهات المعنية فى إدارة قواعد البيانات وتحديد الفئات المستحقة للحزمة الاجتماعية .

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إرسال رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية، على رقم المحمول المسجل لأصحاب البطاقات، لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم، والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى ولمدة 6 أشهر.

كما أرسلت التموين للمواطنين رسائل عبر «بون صرف الخبز»، يشير إلي قيمة الدعم المقدم للأسرة.

و يتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر، سيتم إضافة 300 جنيه لها.

وفي وقت سابق، قررت وزارة ‏التموين والتجارة الداخلية، إضافة 5 سلع جديدة إلى قائمة السلع التموينية، بداية من الشهر الجاري، بالتزامن مع صرف الدعم الرئاسي.

وأعلنت الوزارة، أن السلع المضافة هي المربى عبوة زنة 350 جرامًا، وسيتم احتسابها بقيمة 14 جنيهًا من الدعم، وعلبة تونة 140 جرامًا بـ12 جنيهًا، والدقيق المعبأ الكيلو بـ11 جنيهًا، وعلبة سمن صناعي بـ24 جنيهًا، وكيس طحينة بـ2 جنيه.

وبذلك أصبح عدد السلع التموينية عن شهر سبتمبر المقبل 29 صنفًا، بعد أن كانت 24.

وفيما يلي القائمة الرسمية للسلع وأسعارها:

كيس ملح طعام 300 جرام سعره: 1 جنيه.

بسكويت يويوز سادة سعره: 1 جنيه.

بسكويت يويوز ويفر أنواع سعره: جنيهان.

كيس سائل غسيل أواني 80 جرامًا سعره: جنيهان.

صابون غسيل 125 جرامًا سعره: 2.25 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع سعره: 3 جنيهات.

بسكويت بوو أنواع سعره: 3 جنيهات.

شاي ناعم 40 جراما سعره: 3.5 جنيهات.

خل 5% 900 ملي سعره: 4.25 جنيه.

صلصة 300 جرام سعرها: 4.75 جنيه.

مكرونة 400 جرام بسعر 5.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرامًا سعره: 5.50 جنيه.

جبنة تتراباك 250 جرامًا سعرها: 7جنيهات.

فول معبأ 500 جرام سعره: 7.50 جنيه.

سكر معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.50 جنيه.

أرز معبأ 1 كيلو جرام سعره: 10.5 جنيهات.

مسحوق عادي يدوي 800 جرام سعره: 10.50 جنيه.

مكرونة 800 جرام سعرها: 10.5 جنيه.

عدس مجروش 500 جرام سعره: 11 جنيهًا.

جبنة تتراباك 500 جرام سعرها: 13 جنيها.

مسحوق أتوماتيك 800 جرام سعره: 17.50 جنيه.

لبن جاف 125 جرامًا سعره: 20 جنيهًا.

زيت خليط 0.8 لتر سعره: 23 جنيهًا.

مسلى صناعي 800 جرام سعرها: 24 جنيهًا.

قواعد الصرف على بطاقات التموين

بدأت وزارة التموين، تنفيذ التوجيه الوزاري الذي أصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لضبط قواعد صرف السلع على بطاقات التموين وعمليات صرف السلع للمواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية.

تضمن التوجيه قواعد صرف السلع على بطاقات التموين بداية من 1 سبتمبر وجاءت كالتالي..

– صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

– صرف 2 ك سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 ك سكر للبطاقة الواحدة.

– صرف 1 ك أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن اربعه و2 ك للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

– صرف عبوة مكرونه 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونه للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.

– أكد التوجيه على حق المواطن في صرف باقى المستحق من الدعم من أصناف قائمه السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة.

شروط وضوابط لصرف السلع التموينية

وشمل التوجيه الوزاري القواعد التالية..

عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد اقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.

وصرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال أن الدولة تصرف الدعم السلعي ل 64 مليون شهريًا وأكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز الستة أشهر فى كل السلع.

وأشار إلى أن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور على المصيلحي يوجه المديريات وقطاع الرقابة بالوزارة بمتابعة صرف السلع للتأكد من جودتها ووصولها لمستحقيها والتزام منافذ الصرف بالنسب المقررة للمواطنين على بطاقة الدعم.

على أن يتم تنفيذ هذا التوجيه الوزاري اعتباراً من 1-9-2022.