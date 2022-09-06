شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم السعودية بجلسة منتصف الأسبوع.. وصعود دبى والكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.87% خاسرًا 105.12 نقطة ليغلق عند مستوى 11994.72 نقطة، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.299% خاسرًا 28.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9653.13 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.24% رابحًا 41.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3396.11 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وقفز مؤشر بورصة البحرين هامشيًا.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.87% خاسرًا 105.12 نقطة ليغلق عند مستوى 11994.72 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.99% خاسرًا 422.65 نقطة ليغلق عند مستوى 20851.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.1 مليون سهم بقيمة 5.3 مليار ريال.

وهبط 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.81%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.5%، ثم قطاعي السلع الرأسمالية، والمواد الأساسية بنسبة 1.39%، 1.37%، على التوالي، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاعي الطاقة، وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.97%، 0.94%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات الإعلام والترفيه، والصناديق العقارية المتداولة، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.94%، 0.43%، 0.32%، على التوالي.

وقفز 47 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الغاز" بنسبة 3.94%، ثم سهم "سيرا" بنسبة 3.69%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 3.01%، وتراجع 163 سهمًا على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 6.49%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 5.58%، ثم سهم "عناية" بنسبة 5.45%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 445.1 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي

كما تراجع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.299% خاسرًا 28.95 نقطة ليغلق عند مستوى 9653.13 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.977 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 181.3 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 12 ألف صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.31%، أعقبه الطاقة بنسبة 1.07%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.81%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.6%، فيما ارتفعت قطاعات التقديري للمستهلك، المواد الأساسية، السلع الاستهلاكية، العقارات بنسبة 1.36%، 0.74%، 0.53%، 0.47%، على التوالي.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 7.37%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 5.88%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ -اﻷذونات" بنسبة 4.76%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 9.83%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي" بنسبة 3.77%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 2.99%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 325.9 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% رابحًا 46.14 نقطة ليغلق عند مستوى 7615.23 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.73% رابحًا 61.72 نقطة ليغلق عند مستوى 8489.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحًا 9.51 نقطة ليغلق عند مستوى 5799.14 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.57% رابحًا 34.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6081.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 190 مليون سهم بقيمة 36.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9288 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 3.62%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.28%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.85%، ثم قطاعي البنوك، والصناعة بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية، والتأمين، والسلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية بنسبة 8.75%، 0.53%، 0.19%، 0.12%، على التوالي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.24% رابحًا 41.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3396.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 73.3 مليون سهم محققة ما قيمته 251.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5267 صفقة لعدد 34 سهمًا.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.13%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.14%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.68%، ثم قطاعي المرافق العامة، والنقل بنسبة 0.39%، 0.27%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.43%.

وارتفع 21 سهمًا على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 14.94%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 13.81%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.77%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5.29%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.3 مليون ورقة بقيمة 105.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.04% رابحًا 0.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1920.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.5 مليون سهم بقيمة 842.4 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 22.97% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.45%، فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 1.69% بضغوط هبوط سهمي مجموعة البركة، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.32%، 0.2%، على التوالي.