شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 72.6% ارتفاعاً فى قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين خلال عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق 6 / 9 / 2022 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين مسجلة 284.4 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 72.6%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من فلسطين 2.6 مليون دولار عام 2021 مقابل 40 ألف دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6335%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودولة فلسطين لتصل إلى 287مليون دولار عام 2021 مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 74.1%.

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى فلسطين خلال عام 2021:

1. محضرات خضر بقيمة 27.5 مليون دولار.

2. شحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 20.5 مليون دولار .

3. ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 19 مليون دولار .

4. محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 16 مليون دولار .

5. منتجات مطاحن بقيمة 14.7 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فلسطين خلال عام 2021:

1. منتجات الصيدلة بقيمة 1.8 مليون دولار .

2. ورق بقيمة 277 ألف دولار .

3. الات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 227.5 ألف دولار .

4. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 215.8 ألف دولار .

5. عجائن من خشب بقيمة 11.6 ألف دولار .

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 25.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفلسطينين العاملين في مصر 1.42 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.38مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5 %.

وبلغت قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 3.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبةانخفاض قدرها 66.9%.

وسجل عدد سكان مصر 103.9 مليون نسمة في 2022، بينما سجل عدد سكان فلسطين 5.3 مليون نسمة عام 2022.