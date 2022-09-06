شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 15 مايو: خط نقل جديد لربط المدينة بمحافظتى القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه تم وصول أول دفعة اتوبيسات تابعة لجهاز النقل البري والدولي التابع لوزارة النقل بناءا علي موافقه وزير النقل علي الطلب المقدم من جهاز مدينه 15 مايو ومجلس امناء مدينه 15 مايو لدعم المدينة وتوفير خدمة النقل الجماعى.

وأوضح أنه تم استقبال عدد (6) سيارة اتوبيس 26 راكب لبدء التشغيل الفوري بعد نهوهم إجراءات الترخيص وجاري ترخيص 10 اتوبيسات اخري ووصولهم خلال ايام لبدء تشغيل الحزمة الاولى كامله بعدد 16 اتوبيس - من مدينة 15 مايو الى انحاء القاهره ونادي السكة والعتبة -رمسيس والتجمع والعباسية .

وتفقد رئيس جهاز المدينة خط سير الاتوبيسات وتم استعراض خطوط سير الاتوبيسات كاملا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.

وقال المهندس محمد خلف الله أن جهاز مدينة 15مايو يهدف الي مشاركة كافة أجهزة الدولة في تنمية وتطوير المدينة وتوفير الخدمات للمواطنين وخاصة النقل الداخلي والخارجي من خلال تشغيل عدد32 اتوبيس بالمدينة الحزمة الاولي منها 16 اتوبيس مكيفا للعمل داخل وخارج أحياء مدينة 15 مايو وتوسعاتها، وربطها بحلوان والمدن العمرانية الجديدة، ومحافظات القاهرة الكبرى.

ويقوم مشروع النقل الجماعى على تشغيل وحدات مينى باص 26 راكبًا، وتم إطلاقه فى السنوات الماضية بهدف مشاركة القطاع الخاص للحكومة فى توفير وسيلة نقل جيدة تساعد على حل أزمة المرور وتخفيف الضغط على أسطول هيئة النقل العام.