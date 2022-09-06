شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.711 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 10329 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12819 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 2276 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 3260 نقطة.