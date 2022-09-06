شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون مشترك بين المنطقة الاقتصادية وبتروتريد فى تجميع المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الاتفاق بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ممثلة في اللواء بحري محمد عبد العزيز براية نائب رئيس الهيئة المشرف علي الموانئ وشركة بتروتريد إحدى شركات قطاع البترول، ممثلة في الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، علي قيام شركة بتروتريد بنقل وتداول كافة المخلفات الخطرة وغير الخطرة المتوالدة لدي جميع الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية بهدف إحكام السيطرة علي تداول المخلفات وكذا تحقيق قيمة مضافة من خلال اعادة تدوير المخلفات القابلة للتدوير بما يحقق عائد اقتصادي من خلال توفير الوقود البديل الناتج عن تدوير هذه المخلفات لتخفيض فاتورة استيراد الوقود مما يؤدي إلي توفير العملة الاجنبية وما يترتب علي ميزان المدفوعات للدولة مع عدم اغفال الدور البيئي المنشود.

ذلك في إطار سعي الموانئ البحرية المصرية للوصول إلي موانئ خضراء نظيفة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الذى يحرص دائما تعظيم دور القيمة المضافة والتوسع فى العمل فى جميع المجالات داخل شركات قطاع البترول .