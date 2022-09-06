وزير البترول يبحث مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة

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القاهرة - سامية سيد - بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى إطار مشاركته فى مؤتمر غازتك 2022 بمدينة ميلانو الإيطالية، مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصناعة البترول والغاز مع بيكر هيوز.

وخلال اجتماع الملا مع لورينزو سيمونيللي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز والوفد المرافق له، تم بحث مجالات التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة خاصة في إقامة مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصناعة البترول والغاز.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات في شركات التكرير، حيث أكد الملا على أهمية العمل المشترك للإسراع في تنفيذ تلك المشروعات في إطار سياسة قطاع البترول لتحقيق الاستدامة، كما أعرب الملا عن تقديره للتعاون البناء مع الشركة موجهاً الشكر لها لاستمرارها فى دعم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، والذى يهدف إلى إعداد كوادر من الشباب والشابات المصريين من ذوي الكفاءات ليصبحوا قادة فى المستقبل، كما أكد السيد سيمونيللي على تطلع بيكر هيوز لفتح آفاق جديدة للتعاون مع قطاع البترول فى مجالات أخرى.

شل ترغب في تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات خفض الكربون والتحول الطاقي

وعقد المهندس طارق الملا اجتماعاً مع سيدريك كريمرز نائب رئيس شركة شل العالمية لأنشطة الغاز الطبيعى المسال والوفد المرفق له. وخلال الاجتماع، تم بحث موقف أعمال الشركة فى مناطق امتيازها في البحرين الأحمر والمتوسط في مصر وخطط العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة، وتم كذلك استعراض موقف مذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال خفض الكربون بين الشركة المصرية القابضة للغازات وشركة شل، وبحث الموقف الحالى للمشروع الجاري تنفيذه بين الطرفين فى مجال تطوير نظم موحدة لإدارة الانبعاثات الكربونية.

وأكد الوزير على أهمية الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ خطة العمل في مناطق الامتياز، فيما أكد كريمرز على رغبة شركة شل القوية لتنفيذ مشروعات جديدة فى مجالات خفض الكربون والتحول الطاقي وذلك لتوفير كميات إضافية من الغاز للتصدير للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية للغاز.

وحضر الاجتماع الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر.

مباحثات مع رئيس شيفرون العالمية

وعقد الملا لقاء مع رئيس شركة شيفرون العالمية مايك ويرث تناولا خلاله بحث التعاون فى أنشطة الغاز الطبيعى المسال فى ضوء مذكرة التفاهم التى وقعتها شيفرون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس"لتطوير البنية الأساسية لتمكين نقل الغاز المتاح من منطقة شرق المتوسط إلى مصر.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على تعظيم القيمة المضافة إلى جانب الاستعدادات لمؤتمر المناخ القادم COP27 الذى تستضيفه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ومدى التعاون المشترك فى هذا الإطار.

اهتمام تري أنرجي سوليوشن بالتعاون مع قطاع البترول لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وشهد لقاء الوزير مع ماركو ألفيرا الرئيس التنفيذي لشركة تري أنرجي سوليوشن مناقشة سبل التعاون الممكنة واستكشاف الفرص المتاحة للعمل المشترك مع الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة فى مجال إنتاج مصادر الطاقة متعادلة الكربون باستخدام الهيدروجين.

وأشار ماركو خلال الاجتماع إلى اهتمام الشركة بالتعاون مع قطاع البترول المصرى لاستغلال التسهيلات والبنية الأساسية المتطورة للغاز الطبيعى فى مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

حضر اللقاء الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وأوتو واترلاندر الرئيس التجارى لشركة ترى أنرجى سوليوشن.