شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: أهمية كبيرة للتعاون مع الشركات العالمية لتنفيذ أنشطة الاستكشاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس، كما عقد عدة اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية فى إطار مشاركته فى مؤتمر غازتك 2022 بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتناولت الاجتماعات موضوعات التعاون المشترك واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة سبل التعاون، وتأكيد الملا أن قطاع البترول المصري يولي أهمية كبيرة للتعاون مع كافة الشركات العالمية التى ترغب فى تنفيذ أنشطة واستثمارات فى أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وأيضاً فى مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات فى ظل استراتيجيات الدولة لتكون مصر أحد أهم الأسواق، ومركزاً لتداول وتجارة الطاقة بكافة مصادرها.

مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس بحثا خلالها مشروعات التعاون المشترك وأوضاع سوق البترول والغاز فى ضوء التحديات التي تواجهها، كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالى للاكتشافات الغازية التى تحققت فى قبرص وكيفية تعظيم الاستفادة منها، والاستفادة من التسهيلات والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر لاستقبال الغاز القبرصى بعد تنمية الاكتشافات بما يحقق صالح البلدين.

وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتعاون البناء بين الجانبين فى ضوء الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعى، خاصة فى مرحلة التحول الطاقى، وناقش الوزيران ما تقدمه فرق العمل المشكلة من الجانبين لدعم أواصر التعاون تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.