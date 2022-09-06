شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 43.4 درجة أعلى متوسط شهرى لدرجة الحرارة العظمى فى مصر يوليو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بياناً صحفياً للجزء الأول من النشرة السنوية لإحصاءات البيئة لعام 2020، "أحوال البيئة وجودتها".

ومن أهم مؤشراتها اعلى متوسط شهري لدرجة الحرارة العظمى في مصر خلال عام 2020 كان 43.4 درجة مئوية وذلك في شهر يوليو في محطة رصد الخارجة بينما لدرجة الحرارة الصغرى بلغ 30 درجة مئوية وذلك في شهر يوليو في محطة رصد أسوان.

وأعلى متوسط شهري لكمية الاشعاع الشمسي الكلى في مصر خلال عام 2020 كان في شهر يونيو حيث بـلغ 30.6 ميجا جول / م2 وذلك في محطة رصد الغردقة يليه 30.2 ميجا جول/ م2 في مـحــطة رصد الخارجة ثم 29.8 ميجا جول/ م2 وكان ذلك في محطة رصد الفرافرة، وبلغ عدد المحميات الطبيعية في مصر (30) محمية تمثل مساحتها ما نسبته 13.6% من إجمالي مساحة مصر وذلك عام 2020، وبلغت مساحة المنجروف (أشجار تحمي الشواطئ من التأكل والنحر وتزيد نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي) 7 كيلو متر مربع وذلك عام 2020.