شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تطور معدلات الولادة القيصرية فى مصر على مستوى الجمهورية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات المصح الصحي الذى أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، تطور نسب الولادة خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2021، حيث لاحظ المسح ارتفاعا واضحا على مستوى الأقاليم عن مسح 2014.

وقالت بيانات المسح الصحي بالإنفوجراف، إن نسب الولادة القيصرية وصلت إلى 84% في حضر بحري مقابل 70.6%، وكذلك في حضر قبلي ليصل إلى 76%، مقابل 50.2% في مسح 2014، وكانت أقل نسبة في محافظات الحدود 53%.



نسب الولادة القيصرية

وأوضحت بيانات المسح الصحى للأسرة المصرية، تطور معدلات الإنجاب فى مصر ما بين المسح الذى أجراه الجهاز عام 2014 والمسح الجديد لعام 2021، حيث قالت بيانات المسح، إن معدل الإنجاب الكلى "فترة الثلاث سنوات السابقة على إجراء المسح" تراجع وسجل 2.85 طفل لكل سيدة، والذي يمثل انخفاضا عن المستوى الذى تم رصده عام 2021، بنحو 0.7%.

وتشير البيانات إلى أن معدل الإنجاب سجل 3.5 طفل لكل سيدة فى المسح السكانى الصحي السابق له عام 2014.