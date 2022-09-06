شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته والغاز الطبيعى .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، أمس الإثنين، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر 95.49 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس89.05 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك98.75دولار للبرميل لشهر أغسطس 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.528دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.068دولار للجالون.