شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 16 قطاعًا بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها "الاتصالات" بنسبة 5.9% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع 16 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.6%، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.3%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 2.1%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 1.8%، وقفز قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.7%.

كما ارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، يليه قطاعات الموارد الأساسية، والبنوك، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 11.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.314 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 982.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.91%، والعرب على 4.64%، واستحوذت المؤسسات على 20.80% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.8 مليون جنيه، 407.2 ألف جنيه، 531.8 ألف جنيه، 131.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 407.2 ألف جنيه، 192.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 12620 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 4117 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3746 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.