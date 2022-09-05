شكرا لقرائتكم خبر أوبك بلس تقرر إعادة مستوى الإنتاج في أكتوبر المقبل إلى مستوى أغسطس 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر وزراء مجموعة «أوبك بلس» في ختام اجتماعهم أمس عبر الاتصال المرئي إعادة مستوى الإنتاج في أكتوبر 2022، إلى مستوى الإنتاج في أغسطس 2022م.

وأكد الاجتماع الوزاري الـ32 للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها «أوبك بلس»، برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها.

وشدد الاجتماع على أن التذبذب الشديد وحال عدم اليقين المتزايدة تتطلبان تقييما مستمرا لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرق مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كما أكد أن لدى أوبك بلس من الالتزام والمرونة والوسائل ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لإعلان التعاون.

وفي اجتماعها الوزاري الثاني والثلاثين، طلبت مجموعة الدول الأطراف في اتفاقية أوبك بلس، التي تجمع الدول المنتجة للبترول من داخل منظمة أوبك مع دول منتجة من خارجها، من رئيس اللجنة الوزارية لأوبك بلس، وزير الطاقة في السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة، في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى ما كان هذا ضرورياً.

ويمثل هذا الطلب تأكيداً لثقة مجموعة أوبك بلس في فاعلية وحكمة قيادة المملكة لجهود المجموعة، وإدراكا منها للمكانة الريادية المتميزة التي تحتلها المملكة في صناعة وأسواق البترول العالمية، وتقديرا للنجاحات التي حققتها المجموعة، بقيادة المملكة، في الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم الاقتصاد العالمي.

قرارات الاجتماع:

1-إعادة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر لأوبك بلس، الذي عقد في 19 شعبان 1441هـ، الموافق 12 أبريل 2020م، والذي تم تأييده في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري الـ19 الذي عقد في 8 ذو الحجة 1442هـ، الموافق 18 يوليو 2021م.

2- إعادة مستوى إنتاج أوبك بلس أكتوبر 2022م، إلى مستوى الإنتاج في أغسطس 2022م، حسب الجدول المرفق، علما بأن قرار الاجتماع الوزاري الـ31 للمجموعة بزيادة 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر 2022م كان لشهر واحد فقط.

3- الطلب من رئيس اللجنة الوزارية لأوبك بلس النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة، في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى ما كان هذا ضروريا.

4- تكرار التأكيد على الأهمية القصوى للالتزام التام بالانضباط الكامل وبآلية التعويض، ووجوب تقديم خطط التعويض، وفقا لما جاء في بيان الاجتماع الوزاري الـ15 لأوبك بلس.

5- عقد الاجتماع الوزاري الـ33 لأوبك بلس في الخامس من أكتوبر 2022م.

الإنتاج المطلوب لشهر أكتوبر 2022:

