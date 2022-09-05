شراكة بين المملكة وسنغافورة في الاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة

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ووقع المذكرة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومن الجانب السنغافوري وزيرة الاتصالات والمعلومات جوزيفين تيو، وذلك بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان وعدد من مسؤولي الجانبين.وبموجب المذكرة، يشمل التعاون مجالات حول الممارسات والسياسات واللوائح المتعلقة بمجالات التحول الرقمي، وتطوير الصناعة الرقمية، ومعايير التشغيل البيني والتقنيات الناشئة، إضافة إلى تشجيع التعاون في المبادرات المشتركة لتعزيز ودعم نمو الاقتصاد الرقمي والمعايير ذات العلاقة، بما في ذلك المنصات الرقمية، والتوقيعات الرقمية والتوثيق، والسجلات الرقمية القابلة للتحويل، وأطر الفواتير الرقمية.
وعقد اجتماع موسع مع قادة المبادرات والبرامج الحكومية من الجانبين بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية، بهدف البدء بوضع الخطط التنفيذية للاتفاقية، واستكشاف الفرص في مجالات التعاون الرقمي الحكومي، والاطلاع على التجربة السنغافورية في المجال الرقمي، والحكومة والأمن السيبراني وبناء القدرات في الحكومة الرقمية، وتمكين ثقافة الابتكار.
مجالات التعاون:
- الممارسات والسياسات واللوائح
- تطوير الصناعة الرقمية
- معايير التشغيل البيني والتقنيات الناشئة
- تشجيع التعاون في المبادرات المشتركة
- تعزيز ودعم نمو الاقتصاد الرقمي
- دعم المنصات الرقمية
- التوقيعات الرقمية والتوثيق
- السجلات الرقمية القابلة للتحويل
- أطر الفواتير الرقمية
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