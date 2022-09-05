عقارات الدولة تتملك أسهما في وجهة مسار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة لعقارات الدولة وشركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة مسار بمكة المكرمة، اتفاقية تمتلك الهيئة بموجبها أسهما في المشروع مقابل العقارات المنفكة عن الملكية الخاصة فيه، والتي تتجاوز مساحتها 160 ألف م2، تنفيذا للأمر السامي الكريم رقم (44133) وتاريخ 5 /8 /1442هـ.

ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة نائب المحافظ للشؤون التنظيمية والقانونية حمزة العسكر، ومن الشركة رئيسها التنفيذي ياسر أبوعتيق.

وقال محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار العمل الاستراتيجي للهيئة لرفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، والتي من أهم مستهدفاتها استخدام أراضي الدولة وعقاراتها في التنمية، وتوفير حلول مالية من المخزون العقاري الحكومي بقيمة مضافة للمركز المالي للدولة. وأكد في الوقت نفسه شكره وتقديره لفرق العمل التي نجحت في دعم المشروع خلال الفترة الماضية والتعاون والتكامل مع الشركة من أجل استكمال تنفيذه وفق ما خطط له.

من جانبه أعرب أبوعتيق عن اعتزازه بتملك الهيئة العامة لعقارات الدولة أسهما في وجهة مسار- وجهة المئة مليار، كما ثمن دور الهيئة العامة لعقارات الدولة في معالجة التحديات التنظيمية التي واجهت عددا من المشاريع التنموية الكبرى، والتي من بينها وجهة مسار، وذلك من خلال إيجاد حلول مبتكرة، ومنها مبادرة الصك الشامل التي أزالت مشكلات تداخل الملكيات الخاصة والعامة، وعدم وجود صكوك تملك لبعض العقارات الواقعة داخل نطاق المشروع.