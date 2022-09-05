تعاون بين «منشآت» و«واعد» لدعم الشركات الناشئة

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وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود بين الطرفين لدعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك عن طريق تقديم مساحات مكتبية مشتركة ومنح مالية وبرامج إرشاد وتطوير للأعمال، لتمكين تلك الشركات من الدخول في السوق والحصول على استثمار رأس مال جريء.وتأتي الاتفاقية في إطار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدى أهميتها في دعم الاقتصاد المحلي، ومساهمتها في دفع عجلة التنمية، وأثرها الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
أهداف الاتفاقية:
- توحيد الجهود بين الطرفين
- تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- سعيها لزيادة الصادرات
- خلق فرص عمل جديدة للشباب
- تنويع مصادر الدخل
- توسيع القاعدة الإنتاجية
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