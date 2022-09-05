تعاون بين «منشآت» و«واعد» لدعم الشركات الناشئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اتفاقية تعاون مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال «واعد»، وذلك بمجمع ريادة الأعمال التابع لمنشآت بمحافظة الخبر، بحضور نائب محافظ «منشآت» لقطاع ريادة الأعمال سعود السبهان، والمدير الإداري لـ»واعد» المهندس فهد العيدي، وعدد من رواد الأعمال في المنطقة الشرقية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود بين الطرفين لدعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال في المنطقة الشرقية، وذلك عن طريق تقديم مساحات مكتبية مشتركة ومنح مالية وبرامج إرشاد وتطوير للأعمال، لتمكين تلك الشركات من الدخول في السوق والحصول على استثمار رأس مال جريء.

وتأتي الاتفاقية في إطار تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدى أهميتها في دعم الاقتصاد المحلي، ومساهمتها في دفع عجلة التنمية، وأثرها الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

أهداف الاتفاقية:

