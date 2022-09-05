شكرا لقرائتكم خبر «إنفاذ» يعرض 55 عقارا في 7 مدن ومحافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المركز في بيان له، أن المزادات تعرض أكثر من 55 عقارا يتنوع ما بين أراض تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وفندق ومحطة محروقات.وتبدأ بمزاد لؤلؤة جدة الالكتروني الذي يعرض عقارا في مدينة جدة، ومزاد أصول الالكتروني الذي يعرض 10 عقارات بمنطقة القصيم، ومزاد دانات المشرق الالكتروني الذي يعرض 26 عقارا بالمنطقة الشرقية، ومزاد دانات الشرقية الحضوري الذي يعرض 9 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد سحابة الالكتروني الذي يعرض عقارين في كل من محافظتي رنية وتربة، ومزاد سحابة الطائف الالكتروني الذي يعرض عقارا بمدينة الطائف، وأخيرا مزاد دانة الغربية الالكتروني الذي يعرض 6 عقارات في مدينتي مكة المكرمة وجدة.
ويعد «إنفاذ» مركزا حكوميا مستقلا، وإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل المركز على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.
المزادات
- لؤلؤة جدة، يعرض عقارا في مدينة جدة
- أصول، يعرض 10 عقارات بمنطقة القصيم
- دانات المشرق، يعرض 26 عقارا بالمنطقة الشرقية
- دانات الشرقية، يعرض 9 عقارات بالمنطقة الشرقية
- سحابة، يعرض عقارين في كل من محافظتي رنية وتربة
- سحابة الطائف، يعرض عقارا بمدينة الطائف
- دانة الغربية، يعرض 6 عقارات في مدينتي مكة المكرمة وجدة
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