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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البشرية والتنمية الاجتماعية وقعت مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ومثل الوزارة في توقيع الاتفاقية نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، ومن جانب الجامعة رئيس الجامعة الدكتور أحمد العامري. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالي التدريب والتأهيل لمنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقامة الندوات العلمية والمؤتمرات المختصة وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للجانبين. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مجالي التدريب والتأهيل لمنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقامة الندوات العلمية والمؤتمرات المختصة وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للجانبين.

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